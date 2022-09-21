Başakşehir ve İstanbulspor ile oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybederek taraftarlarını üzen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, kötü gidişe son vermek için çareler arıyor. Hürriyet'in haberine göre; siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'in ilk 7 haftasındaki karşılaşmalarda sergilediği istatistikler takımın nerelerde sıkıntı yaşadığını net biçimde ortaya koyuyor...
Beşiktaş'ta Valerien Ismael çare arıyor! İşte Kartal'ın 5 büyük sorunu
Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, Beşiktaş çıktığı son 2 maçtan galibiyetle ayrılamadı. Siyah-beyazlılarda kötü gidişata çare bulamayan teknik direktör Valerien Ismael ise yoğun bir şekilde eleştiriliyor. İşte Beşiktaş'ın 5 büyük sorunu... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
1- FİZİKSEL GÜÇ İSTENEN DÜZEYDE DEĞİL
Fiziksel gücün ön planda olduğu bir oyun sistemi uygulayan Beşiktaş, bilindiği üzere tüm maçlara iyi başlıyor ve bunu skor tabelasına da yansıtıyor... Süper Lig'de geride kalan 7 hafta itibariyle ilk 45 dakikalarda en çok gol atan takım, siyah beyazlılar. Beşiktaş, bugüne dek kaydettiği 16 golün 12'sini ilk 45 dakikalarda bulurken, 46-90. dakikalar arasında 3, 90'dan sonra ise 1 gol kaydetti.
2- İKİNCİ YARILARDA DİRENCİ DÜŞÜYOR
Şimdi bu tablonun tersine, yani Beşiktaş'ın gol yeme dakikalarına bakalım... Bugüne dek kalesinde 8 gol gören siyah beyazlılar, tahmin edileceği üzere en fazla golü 45 ile 90. dakikalar arasında yedi (5). Siyah beyazlı takım, 1-45. dakikalar arası ile 45+'larda ve 90+'larda ise 1'er gol gördü. Bu rakamlar bize Beşiktaş'ın ilk 45 dakikalardaki baskılı futbolunu ikinci yarıya taşıyamadığını gösteriyor.