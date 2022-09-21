1- FİZİKSEL GÜÇ İSTENEN DÜZEYDE DEĞİL

Fiziksel gücün ön planda olduğu bir oyun sistemi uygulayan Beşiktaş, bilindiği üzere tüm maçlara iyi başlıyor ve bunu skor tabelasına da yansıtıyor... Süper Lig'de geride kalan 7 hafta itibariyle ilk 45 dakikalarda en çok gol atan takım, siyah beyazlılar. Beşiktaş, bugüne dek kaydettiği 16 golün 12'sini ilk 45 dakikalarda bulurken, 46-90. dakikalar arasında 3, 90'dan sonra ise 1 gol kaydetti.