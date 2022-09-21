Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Dele Alli gelişmesi! İdmana çıktılar mı?

Beşiktaş'ta sakatıkları süren Rachid Ghezzal ve Dele Alli ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışılan iki oyuncunun son durumları netleşti. Peki Rachid Ghezzal ve Dele Alli, siyah beyazlıların yaptığı idmana katıldı mı? İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2022- 17:51 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022- 17:53