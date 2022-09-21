Weghorst, sosyal medya hesabından Beşiktaş taraftarlarına seslendi. Golcü yıldız Weghorst yaptığı paylaşımda, "Hatalarımızdan ders çıkarıp yolumuza devam etmeliyiz. Daha güçlü ve daha iyi olacağız. Bizi her koşulda desteklediğiniz için teşekkür ederim. Milli aradan sonra Fenerbahçe maçında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. Geride kalan 7 karşılaşmada takımına maksimum katkı veren Weghorst, 3 gol ve 4 asist üreterek 7 gole direkt olarak katkı sağlamayı başardı.
Beşiktaş'ın Weghorst planı ortaya çıktı! Bonservisi...
Beşiktaş'a sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiranan Weghorst, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hollandalı golcü için siyah-beyazlı takımın da planı ortaya çıktı. İşte Beşiktaş'ın Weghorst'ın bonservisini almak için düşündüğü plan... (BJK spor haberi)
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Van Gaal, Beşiktaşlı Wout Weghorst için önemli bir açıklamada bulundu.