Beşiktaş'ta gündem Wout Weghorst olurken, Hollandalı oyuncunun bonservisiyle ilgili durum İngiltere Championship ekibi Burnley'e bağlı. Weghorst'un Beşiktaş'la yaptığı sözleşmesinde 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu var. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya göre Burnley, Premier Lig'e çıkamazsa bu rakam 5 milyon euro'ya kadar düşer. Bu yüzden Hollandalı golcünün bonservisi için acele edilmeyecek.