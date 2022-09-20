Beşiktaş, yaz transfer dönemini hareketli geçirdi. Hücum hattını ve orta sahasını önemli ölçüde güçlendiren siyah beyazlı ekibin savunması ise zayıf kaldı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da stoper operasyonu erken başladı! 2 futbolcunun üzeri çizildi
Beşiktaş'ta stoper operasyonu erken başladı. Yaz transfer döneminde hücum hattı ve orta sahanın aksine savunmasını istediği kadar güçlendiremeyen siyah beyazlı ekipte önemli bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'da iki futbolcunun üzerinin çizildiği kaydedildi. İşte detaylar...
Bu bölgeye yeni oyuncu almak için önce maddi konularda rahatlamak isteyen, ardından da yabancı kontenjanında yer açması gereken siyah-beyazlıların ilk hedef olarak yaz döneminde gönderemediği Welinton ve Montero ile devre arasında yollarını ayırmaya çalışacağı öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre; sezon başında bu operasyonu yapamadığı için bir sağ stoper alamayan siyah-beyazlı idareciler, UEFA ile yaptığı anlaşmayı da düşünerek teknik heyetin raporu doğrultusunda devre arasında bu durumu bir kez daha masaya yatıracak.