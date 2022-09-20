Milliyet'in haberine göre; sezon başında bu operasyonu yapamadığı için bir sağ stoper alamayan siyah-beyazlı idareciler, UEFA ile yaptığı anlaşmayı da düşünerek teknik heyetin raporu doğrultusunda devre arasında bu durumu bir kez daha masaya yatıracak.