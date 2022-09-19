Beşiktaş, milli ara sonrası Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi Ghezzal ve Dele Alli müjdesi!
Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılar Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi Beşiktaş'a sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ve Dele Alli'den iyi haber geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.09.2022- 18:42
Siyah-beyazlılara kritik mücadele öncesi sakatlığı süren Ghezzal ve Dele Alli'den müjde geldi.
beIN Sports'un haberine göre; Ghezzal ve Dele Alli'nin, çarşamba günü yapılacak antrenmana katılması bekleniyor.