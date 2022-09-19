Beşiktaş'ta 3. haftadaki Karagümrük maçıyla başlayıp Sivas ve Ankaragücü galibiyetleriyle devam eden bahar havası son 6 gün içinde oynanan Başakşehir (0-1) ve İstanbulspor (2-2) karşılaşmalarında 5 puan kaybedilmesiyle sona erdi. Ligin en mütevazı kadrosuna sahip takımı olan İstanbulspor karşısında iki kez öne geçilmesine rağmen berabere kalınması, özellikle teknik direktör Valerien İsmael'e yönelik tepkilerin yoğunlaşmasına yol açtı. Maç sonrası sosyal medyada İsmael'in gönderilip yerine Şenol Güneş veya Sergen Yalçın'ın getirilmesi yönünde kampanyalar başlatılırken, başkan Ahmet Nur Çebi, yaşanan krizin büyümesini önlemek için harekete geçti.