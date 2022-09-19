Beşiktaş'ta 3. haftadaki Karagümrük maçıyla başlayıp Sivas ve Ankaragücü galibiyetleriyle devam eden bahar havası son 6 gün içinde oynanan Başakşehir (0-1) ve İstanbulspor (2-2) karşılaşmalarında 5 puan kaybedilmesiyle sona erdi. Ligin en mütevazı kadrosuna sahip takımı olan İstanbulspor karşısında iki kez öne geçilmesine rağmen berabere kalınması, özellikle teknik direktör Valerien İsmael'e yönelik tepkilerin yoğunlaşmasına yol açtı. Maç sonrası sosyal medyada İsmael'in gönderilip yerine Şenol Güneş veya Sergen Yalçın'ın getirilmesi yönünde kampanyalar başlatılırken, başkan Ahmet Nur Çebi, yaşanan krizin büyümesini önlemek için harekete geçti.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor mu? Ahmet Nur Çebi devreye girdi
Beşiktaş'ta İstanbulspor karşısında kaybedilen 2 puan sonrası gözler Valerien Ismael'e çevrildi. Sosyal medyada eleştirilerin hedefinde olan Fransız çalıştırıcı ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı ise merak konusu oldu. Bu noktada devreye giren Ahmet Nur Çebi, flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
TAKIMDAKİ HERKESİ DİNLEYECEK
Hürriyet'in haberine göre, son iki maçta yaşanan kayıpların nedeniyle ilgili İsmael ve sportif direktörü Ceyhun Kazancı'dan rapor isteyen Çebi, konuyu bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında da gündeme getirecek.
Çebi, yönetici arkadaşlarının fikirlerine başvurarak, kötü gidişin sonlanması için neler yapılması gerektiği konusunda yol haritası belirleyecek. Başkan Çebi, halen Almanya'da ailesinin yanında bulunan İsmael ile de hafta içinde baş başa bir görüşme yapacak.