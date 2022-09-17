Kanada'dan Atiba Hutchinson açıklaması! Dünya Kupası'nda oynayacak mı?

Kanada'dan Atiba Hutchinson açıklaması! Dünya Kupası'nda oynayacak mı?

Kanada A Milli Takım Teknik Direktörü John Herdman, sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Atiba Hutchinson ile ilgili açıklamalarda bulundu. Herdman, deneyimli orta sahanın, Dünya Kupası'na yetişme ihtimaliyle ilgili bilgi verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.09.2022- 11:39