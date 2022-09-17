İstanbulspor - Beşiktaş maçı sonrası Tayfur Bingöl: Fenerbahçe derbisine...
Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Zorlu mücadele sonrası Tayfur Bingöl önemli açıklamalarda bulundu. Bingöl, "Skor tabii ki bizi memnun etmedi. Milli takım arasında Fenerbahçe derbisine hazırlanıp 3 puanı almamız gerekiyor." dedi.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.09.2022- 22:27
Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı.
Zorlu mücadele sonrası Tayfur Bingöl önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Tayfur Bingöl'ün sözleri:
Skor tabii ki bizi memnun etmedi. Milli takım arasında Fenerbahçe derbisine hazırlanıp 3 puanı almamız gerekiyor. Zemin bugün çok sertti. Pas yapması gereken bir takımız ancak paslaşırken zorlandık.