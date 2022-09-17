Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Zorlu mücadele sonrası Tayfur Bingöl önemli açıklamalarda bulundu. Bingöl, "Skor tabii ki bizi memnun etmedi. Milli takım arasında Fenerbahçe derbisine hazırlanıp 3 puanı almamız gerekiyor." dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı.

Zorlu mücadele sonrası Tayfur Bingöl önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Tayfur Bingöl'ün sözleri:

Skor tabii ki bizi memnun etmedi. Milli takım arasında Fenerbahçe derbisine hazırlanıp 3 puanı almamız gerekiyor. Zemin bugün çok sertti. Pas yapması gereken bir takımız ancak paslaşırken zorlandık.