Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan ve siyah-beyazlılaın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlanan Ankaragücü - Beşiktaş maçı sonrası yaşanan olaylar gündem olmuştu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Taraftar harekete geçti! CİMER'e Josef de Souza başvurusu
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaşlı taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maç sonrası sahaya giren taraftara müdahale ettiği için kırmızı kart gören Josef de Souza için harekete geçti. Beşiktaşlı taraftarlar ve derneklerin, Beşiktaşlı Avukatlar Derneği tarafından hazırlanan dilekçeyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuru yapmaya başladığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.09.2022- 09:59
Maç sonrası bir Ankaragücü taraftarı sahaya girmiş ve taraftara müdahale eden Josef de Souza kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
Josef de Souza'nın Ankaragücü maçında sahaya giren taraftara müdahale ettiği için gördüğü kırmızı kart cezasının iptali için Beşiktaş taraftarları harekete geçti.