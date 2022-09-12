BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Taraftar harekete geçti! CİMER'e Josef de Souza başvurusu

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaşlı taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maç sonrası sahaya giren taraftara müdahale ettiği için kırmızı kart gören Josef de Souza için harekete geçti. Beşiktaşlı taraftarlar ve derneklerin, Beşiktaşlı Avukatlar Derneği tarafından hazırlanan dilekçeyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuru yapmaya başladığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2022- 09:59