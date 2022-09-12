Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası Berkay Vardar: MR'dan sonra...
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından siyah-beyazlıl ekibin genç yeteneği Berkay Vardar, sakatlığı hakkında konuştu. Berkay, "Şu an iyiyim, yarın MR'a gireceğim. MR'dan sonra sonuca bakacağız." açıklamasında bulundu.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2022- 21:30
Beşiktaş'ın genç yıldızı Berkay Vardar, Başakşehir mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
İŞTE BERKAY'IN AÇIKLAMALARI:
İstatistiklerde geride kalmış olabiliriz ama etkili oynadık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Sonuçlandıramadık, şanssızlık üstümüzdeydi. İlerleyen maçlarda daha iyisini yapacağımıza inanıyorum.
Şu an iyiyim, yarın MR'a gireceğim. MR'dan sonra sonuca bakacağız.