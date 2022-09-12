Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu mücadele öncesinde Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Medipol Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor. Kayseri, Karagümrük, Sivas ve Ankaragücü'nü mağlup eden Kartal, Alanyaspor'la berabere kalmıştı. Bugün de taraftarları önünde kazanıp hem namağlup unvanını korumak hem de 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

BAŞAKŞEHİR HİÇ GOL YEMEDİ

Fotomaç'ın derlediği habere göre Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri. Medipol Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Öte yandan Başakşehir de 4 maç sonunda yenilgi yüzü görmedi. Ayrıca Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Turunculaciverti ekip; Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kalesinde gol görmedi. Medipol Başakşehir, söz konusu 4 maçta fileleri 8 kez havalandırdı.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Ersin, Saiss, Necip, Masuaku, Rosier, Gedson, Salih, Kerem Atakan, N'koudou, Muleka, Weghorst

Başakşehir: Volkan, Ndayishimiye, Duarte, Lıma, Caiçara, Biglia, Berkay, Mesut, Mounir, Traore, Okaka