Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Beşiktaş - Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ!
Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Gedson, Salih, Muleka, N'Koudou, Weghorst
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut Tekdemir, Traore, Berkay Özcan, Mounir, Keny