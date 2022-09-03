Beşiktaş sezona flaş bir başlangıç yaptı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için yeni teklif!
Transfer harekatını sürdüren Beşiktaş, Tayfur Bingöl için yeni bir girişimde bulundu. Siyah-beyazlı ekip, Beşiktaş'a gelmek isteyen Tayfur için Alanyaspor'a Montero'yu teklif etti. Takas yöntemiyle transferi tamamlamak isteyen Kara Kartal, Montero'yu 1 yıllığına kiralık vermek istiyor. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in ilk 4 karşılaşmasında 3 galibiyet alan siyah-beyazlılar 2 puan bıratı.
Kara Kartal, Alanyaspor ile 3-3 berabere kalmıştı.