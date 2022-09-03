BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için yeni teklif!

Transfer harekatını sürdüren Beşiktaş, Tayfur Bingöl için yeni bir girişimde bulundu. Siyah-beyazlı ekip, Beşiktaş'a gelmek isteyen Tayfur için Alanyaspor'a Montero'yu teklif etti. Takas yöntemiyle transferi tamamlamak isteyen Kara Kartal, Montero'yu 1 yıllığına kiralık vermek istiyor. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 06:40