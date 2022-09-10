Valerien Ismael'den köklü değişim! İşte 2023 model Beşiktaş

Yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Beşiktaş, kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlılarda sürpriz ayrılıklar da yaşanırken, teknik direktör Valerien Ismael'in nasıl bir 11'le sahada olacağı ise merak konusu oldu. İşte 2023 model Beşiktaş... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2022- 10:41