Beşiktaş'ta Ghezzal ve Josef'in geri dönüşü, Radmond ve Tayyip Talha'nın takıma katılması ile nasıl değişiklik yaşanacağı merak kediliyor.
Valerien Ismael'den köklü değişim! İşte 2023 model Beşiktaş
Yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Beşiktaş, kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlılarda sürpriz ayrılıklar da yaşanırken, teknik direktör Valerien Ismael'in nasıl bir 11'le sahada olacağı ise merak konusu oldu. İşte 2023 model Beşiktaş... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 10.09.2022- 10:41
Fotomaç'ın haberine göre; Ismael'in kadroda köklü değişiklikler yapmayarak sistemi bozmayı düşünmediği öğrenildi.