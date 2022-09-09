Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı yoğun bir şekilde sonuçlandı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç'tan iddialı sözler! "Şampiyonluklar yaşamaya geldim"
Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'u renklerine bağladı. Transferin son gününde siyah-beyazlı ekibe imzayı atan Talha Sanuç, kulübe özel açıklamalarda bulundu. Genç stoper, "Şampiyonluklar yaşamaya geldim." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar, kadrosunu Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond, Romain Saiss, Cenk Tosun, Dele Alli, Wout Weghorst, Arthur Masuaku, Tayfur Bingöl ve son olarak da Tayyip Talha Sanuç gibi isimlerle güçlendirdi.
Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan transfer ettiği Tayyip Talha Sanuç açıklamalarda bulundu.