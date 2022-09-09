BEŞİKTAŞ HABERİ: O gerçek ortaya çıktı! Tayyip Talha Sanuç transferinde Fenerbahçe...

Beşiktaş'ın, transferin son gününde Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç'un adı son ana kadar Fenerbahçe ile de anılmıştı. Mavi Şimşekler'in eski yıldızının transfer sürecindeki detaylar belli oldu. İşte Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki transfer yarışının ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2022- 10:53