Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Josef de Souza, Ankaragücü ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş Kulübü, sahaya atlayan oyuncuya müdahalede bulunan Josef'in kırmızı kartına itirazda bulunmuştu. Ancak itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedildi. Gelişmelerin üzerine Josef de Souza, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. İşte o paylaşım...

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Josef de Souza, Ankaragücü ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş Kulübü, sahaya atlayan oyuncuya müdahalede bulunan Josef'in kırmızı kartına itirazda bulunmuştu. Ancak itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedildi. Gelişmelerin üzerine Josef de Souza, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

İşte o paylaşım...

"Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da aynı şekilde daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız. Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma kararı vermeyi, böyle bir şey için ödül verirlerdi. Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar. Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bu günlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi."