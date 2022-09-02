Sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş 4 maçta 10 puan topladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Kaan Ayhan ve Koray Günter'de geri adım attı! Maliyetleri...
Beşiktaş, Koray Günter ve Kaan Ayhan transferlerinde geri adım attı. Siyah-beyazlı ekip yerli stoper arayışını iki isimle sonlandırmak istiyordu. Ancak İtalya'da forma giyen oyuncuların yüksek maliyetleri Kara Kartal'a geri adım attırdı. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı ekip averajla ligin liderlik koltuğunda bulunuyor.
Ligin 5. haftasında Ankaragücü deplasmanına gidecek olan Kara Kartal, mutlak 3 puanı hedefliyor.