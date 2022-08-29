Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor'u ağırladı. Siyah-beyazlı ekip maçı 3-0 kazandı. Müsabakayı 2 golle tamamlayan Muleka önemli açıklamalarda bulundu. Muleka, "Böyle bir taraftarın önünde olduğunuz zaman elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Tanrı'ya çok şükürler olsun ki, ben de bugün 2 gol kaydettim." dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor'u ağırladı. Siyah-beyazlı ekip maçı 3-0 kazandı.

Kara Kartal'da Jackson Muleka 2 golle yıldızlaştı. Golcü oyuncu maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Muleka'nın sözleri:

Böyle bir taraftarın önünde olduğunuz zaman elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Tanrı'ya çok şükürler olsun ki, ben de bugün 2 gol kaydettim. Böyle oynamaya ve elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Hücum hattında iyi oyuncularımız var, önde basıp, takıma katkı vermek istiyoruz. Hem ben, hem Kevin, hem de Weghorst kaliteli oyuncularız.