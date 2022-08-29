Beşiktaş haberleri: Görüşmeler başladı! Denayer Süper Lig'e dönüyor
Beşiktaş'ta uzun bir süredir arayışların devam ettiği stoper konusunda gündeme yeniden Denayer geldi. Belçikalı oyuncu gelen teklifleri değerlendirirken ortaya dikkat çeken bir detay çıktı. İşte son gelişmeler... (BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.08.2022- 15:15
DENAYER İLE BEŞİKTAŞ GÖRÜŞÜYOR
Fransız basınında yer alan habere göre; Lyon'dan 2 ay önce ayrılan futbolcunun halen kulüp bulamadığı hatırlatılırken, Denayer'in Beşiktaş ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.
RENNES DE FIRSAT KOLLUYOR
Beşiktaş'ın Denayer'in transferini sonuçlandırmak için uğraş verdiği, Rennes'in de Belçikalı futbolcu için fırsat kolladığı ifade edildi.
'ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ'
Serbest statüde yer alan futbolcunun Katar'daki Dünya Kupası'nda oynamak istediği ve transferde önceliği olan Beşiktaş için yolculuğa çıkabileceği belirtildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Türkiye'de daha önce Galatasaray forması da giyen Jason Denayer, geçen sezon Lyon formasıyla toplam 21 maçta 1450 dakika süre aldı ve 3 gol kaydetti. Denayer, Manchester City, Sunderland ve Celtic formaları da giymişti.