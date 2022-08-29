Beşiktaş haberleri: Görüşmeler başladı! Denayer Süper Lig'e dönüyor

Beşiktaş'ta uzun bir süredir arayışların devam ettiği stoper konusunda gündeme yeniden Denayer geldi. Belçikalı oyuncu gelen teklifleri değerlendirirken ortaya dikkat çeken bir detay çıktı. İşte son gelişmeler... (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2022- 15:15