Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Sofiane Feghouli'yi gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan ve topladığı 7 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Eksik görülen bölgelere yapacağı birkaç takviyeyle yaz transfer dönemine nokta koymayı planlayan siyah-beyazlılar ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fransız basınından Foot Mercato, Beşiktaş'ın Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan ve herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Sofiane Feghouli ile ilgilendiğini yazdı.

AVRUPA VE SUUDİ ARABİSTAN DA TALİPLERİ VAR

Haberde ayrıca Avrupa'dan birkaç kulüple birlikte Suudi Arabistan ekiplerinin de tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi.

Son 5 sezondur Galatasaray formasını terleten Sofiane Feghouli, geçtiğimiz sezon çıktığı 5 gol ve 5 asistlik bir performans sergilemişti.



