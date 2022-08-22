BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Kayra Yılmaz Ümraniyespor yolunda!
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, Süper Lig takımlarından Ümraniyespor yolunda. Siyah beyazlıların, 21 yaşındaki orta sahayı 1 yıllığına İstanbul ekibine kiralaması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.08.2022- 19:16
beIN Sports'un haberine göre; İstanbul temsilcisinin 21 yaşındaki orta sahayı kiralamak istediği ve Beşiktaş'la görüşmelere başladığı belirtildi.
Genç futbolcu, daha önce 2020-2021 sezonunun devre arasından 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Ümraniyespor forması giymişti.
Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon Beşiktaş'ta ilk haftadaki Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı. 21 yaşındaki orta saha Alanyaspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında ise sonradan oyuna dahil oldu.