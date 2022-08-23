Belçika'da Cyle Larin depremi! "Bu nasıl transfer?"

Belçika'da Cyle Larin depremi! "Bu nasıl transfer?"

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan Cyle Larin için flaş gelişmeler yaşanıyor. Maaş konusunda siyah-beyazlılarla anlaşamadığı için Belçika ekibi Club Brugge'e transfer olan Kanadalı forvete Belçikalı taraftarlar yoğun tepki gösteriyor. İşte o yorumlar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2022- 10:53