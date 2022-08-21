Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda gözler orta saha ve stoper transferine çevrilmişti. Ancak Kartal'ın transfer harekatıyla ilgili İsveç basınında sürpriz bir haber yer aldı. Beşiktaşlı idarecilerin, Norveç Ligi'nde Odds BK takımında forma giyen 23 yaşındaki kaleci Leopold Wahlstedt'i izlediği kaydedildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'ta transfer operasyonu dört bir koldan devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in talebi sonrası orta saha ve stoper bölgesine takviye peşindeydi. Kartal'ın transfer gündemiyle ilgili olarak flaş bir iddia geldi.

Norveç basınında yer alan habere göre, siyah beyazlıların izleme komitesinden iki kişininin, Odds BK - Sarpsborg karşılaşmasını yerinden takip ettiği kaydedildi.

Beşiktaşlı gözlemcilerin, Odds BK - Sarpsborg maçında ev sahibi ekibin 23 yaşındaki kalecisi Leopold Wahlstedt'i izlediği belirtildi.

Beşiktaş'ın, genç kaleciye ilgisinin olduğu ve transferde hareketlilik yaşanabileceği vurgulandı.

1.90 boyundaki İsveçli eldiveni daha önce Villarreal, Valerenga, Genoa ve Udinese'nin de takip ettiği aktarıldı.

Leopold Wahlstedt, bu sezon Odds BK'de 18 maça çıktı. Wahlstedt, 18 karşılaşmada 33 gol yerken, 4 kez kalesini gole kapadı.

Güncel piyasa değeri 600 bin Euro olan Wahlstedt'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2023'ün aralık ayında sona erecek.

İsveçli kaleci kariyerinde, Arendal Fotball, Dalkurd ve FC Djursholm gibi ekiplerde de forma giydi.