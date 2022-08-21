Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılarda, forvet arkası bölgesi için arayışlar hız kazandı. Everton forması giyen Dele Alli'yi kadrosuna katmak isteyen Kartal'ın gündemine sürpriz bir yıldız daha geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Roma forması giyen Hırvat 10 numara Ante Coric'in peşinde. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta, forvet arkası için transfer çalışmaları sürüyor.

İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Dele Alli'yi transfer etmek isteyen Kartal, yıldız oyuncunun alternatifini belirledi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, siyah beyazlılar, Roma'da forma giyen Ante Coric'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Roma'nın, Hırvat futbolcuyu bonservisiyle bir takıma göndermek istediği kaydedildi.

Coric'in, İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Roma'nın bu sebeple Coric'i kesin olarak bonservisiyle satmayı planladığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın, 25 yaşındaki orta saha için soruşturma yaptığı ve oyuncuya yoğun ilgi gösterdiği vurgulandı.

Geçen sezon FC Zürich'te kiralık olarak boy gösteren Coric, 23 maça çıktı. Coric, 23 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Güncel piyasa değeri 800 bin Euro olan 1.76 boyundaki futbolcu kariyerinde, NK Olimpija, Dinamo Zagreb, UD Almería ve VVV-Venlo gibi ekiplerde de boy gösterdi.