Dele Alli transferine artık son noktayı koymaya hazırlanan Beşiktaş'ta kanat bölgesini takviye için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çok sayıda isimle temas halinde olan siyah-beyazlıların gündemine giren son isim Siriki Dembele oldu. Yönetim, Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Fildişi asıllı İskoç yıldız için kiralama teklifi yaptı. 25 yaşındaki Dembele geçtiğimiz sezon devre arasında 2.6 milyon euro karşılığında Peterbrough'tan transfer edilmişti. Bournemouth'un Premier Lig'e yükselmesi sonrasında gözden düşen yıldız futbolcunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Takvim'in haberine göre; İngiliz kulübünün Beşiktaş'ın kiralama teklifine sıcak baktığı ancak satın alma opsiyonu konusunda pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen sağda ve forvet arkasında da görev yapabilen Siriki Dembele patlayıcı sürati ve birebirde rahat adam geçmesi ile tanınan bir futbolcu. Öte yandan Beşiktaş'ın listesindeki bir başka isim olan Manchester United'lı Amad Diallo'nun Nice ile anlaştığı belirtiliyor.

ISMAEL ONAYI VERDİ

Teknik direktör Valerien Ismael'in onayı sonrasında Beşiktaş yönetimi Siriki Dembele için girişimlere hız verdi.