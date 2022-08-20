BEŞİKTAŞ HABERİ: Dele Alli transferinde kritik detay! Herkes onu bekliyor

Beşiktaş'ın, İngiltere Ligi takımlarından Everton'dan kadrosuna katmak istediği Dele Alli transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferin uzama sürecinin ekonomik sebeplerin yanı sıra flaş bir detay daha olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Dele Alli transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah beyazlılar, hem Everton hem de yıldız futbolcuyla her konuda anlaşmaya varmıştı. Ancak transferde ufak pürüzlerin yaşanması imzayı geciktirdi.

Everton'ın, Beşiktaş'tan istediği ücretlerde değişikliğe gitmesinin ardından transferin uzamasına sebep olan kritik bir detay daha ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, İngiliz ekibinin, Dele Alli'nin ayrılığını düşünerek o bölgeye transfer yapmak istediği belirtildi.

Everton'ın, Ajax forması giyen Mohammed Kudus'ü transfer etmek istediği ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Dele Alli'nin yerine Mohammed Kudus'ü düşünen Everton'ın, bu transferin gerçekleşmesinin ardından ayrılığa izin vereceği öne sürüldü.

Ajax ve Everton'ın, Mohammed Kudus transferinde anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

Dele Alli'yi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın, bir nevi Mohammed Kudus transferinin de gerçekleşmesini beklediği öngörülüyor.