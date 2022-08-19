BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Amad Diallo için Kartal'a 4 rakip!

Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş, Everton'ın yıldız ismi Dele Alli transferinde noktayı koymaya hazırlanıyor. Kara Kartal, 10 numara ile yetinmeyip kanat pozisyonuna da takviye yapmayı düşünüyor. Manchester United'ın genç yıldızı Amad Diallo ile ilgilenen siyah-beyazlı ekibe Avrupa'dan 4 takım rakip oldu. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2022- 06:40