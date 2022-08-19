Beşiktaş, Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş'ta Karagümrük maçı hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bu gelişmeler yaşanırken antrenman sonrası Valentin Rosier’in doğum gününü Brezilya usulü yumurta ve unla kutladı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2022- 15:11