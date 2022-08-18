Beşiktaş, İngiliz futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayacak.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!
Beşiktaş 10 numara transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı takım, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton forması giyen Dele Alli'yi satın alma opsiyonlu kiralamak üzere. Yıldız oyuncunun Beşiktaş için İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
26 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşını (2 milyon 200 bin euro) karşılayacak olan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibine ise herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek.