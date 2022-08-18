BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ |Kartal'da stoper gelişmesi! Isak Hien derken Koray Günter...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Stoper için bir süredir gündemde olan Isak Hien'den istediği sonucu alamayan yönetim daha önce yine gündemde olan Koray Günter'in takımı Hellas Verona'ya transfer olan bu oyuncu yerine rotayı Günter'e çevirdi. İşte transferdeki son detaylar...(BJK SPOR HBAERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2022- 14:36