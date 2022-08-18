Süper Lig'in ilk iki haftasında 1 galibiyet ve bir beraberlik alarak 4 puan toplayan Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları sürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ |Kartal'da stoper gelişmesi! Isak Hien derken Koray Günter...
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Stoper için bir süredir gündemde olan Isak Hien'den istediği sonucu alamayan yönetim daha önce yine gündemde olan Koray Günter'in takımı Hellas Verona'ya transfer olan bu oyuncu yerine rotayı Günter'e çevirdi. İşte transferdeki son detaylar...(BJK SPOR HBAERLERİ)
Süper Lig'in ilk iki haftasında 1 galibiyet ve bir beraberlik alarak 4 puan toplayan Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları sürüyor.
DEFANS VE ORTA SAHAYA TAKVİYE
Transfer dönemine Gedson Fernandes ile başlayan Beşiktaş, ardından Premier Lig'de uzun yıllar Volverhampton forması giyen Saiss ile sözleşme imzalandı.