BEŞİKTAŞ HABERİ: Levi Garcia transferinde kıran kırana pazarlık! İşte istenen rakam

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar, zorlu mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve 1 puana razı oldu. Kartal'da, Alanyaspor maçının ardından gözler transfere çevrildi. Beşiktaş, AEK forması giyen kanat oyuncusu Levi Garcia'yı gündemine almıştı. Siyah beyazlıların, Yunan ekibiyle yaptığı pazarlıkta son durum belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2022- 09:18