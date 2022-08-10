Kayserispor galibiyetiyle sezona 3 puanla başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten flaş transfer hamlesi! Beşiktaş...
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Siyah-beyazlılar orta alanı güçlendirmek isterken, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'ten flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki yıldızlarla temaslarını sürdürüyor.
Eksik bölgeleri tamamlamak için uğraş veren siyah-beyazlılarda orta saha mevkisi ön plana çıktı.