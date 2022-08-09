Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte Kazancı'nın sözleri...

Beşiktaş 'ta, Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı , transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Memphis Depay ve Miralem Pjanic'in kesinlikle gündemlerinde olmadığını, Nadiam Amiri'nin transferinin ise zor olduğunu söyledi.

Kazancı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Memphis Depay ve Miralem Pjanic kesinlikle gündemimizde yok.

Takviye olmadan Welinton ayrılamaz, beklentimiz 1 milyon Euro

Nadiam Amiri transferi kolay değil

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8 numaraya yerli ve yabancı transferi düşünüyoruz

Montero'ya teklif gelirse değerlendiririz.

Koray Günter düşündüğümüz bir oyuncu