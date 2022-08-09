İŞTE KAZANCI'NIN SÖZLERİ:
Memphis Depay ve Miralem Pjanic'in kesinlikle gündemlerinde olmadığını, Nadiam Amiri'nin transferinin ise zor olduğunu söyledi.
Kazancı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Memphis Depay ve Miralem Pjanic kesinlikle gündemimizde yok.
Takviye olmadan Welinton ayrılamaz, beklentimiz 1 milyon Euro
Nadiam Amiri transferi kolay değil
N'Koudou göndermek istediğimiz bir oyuncu değil.
8 numaraya yerli ve yabancı transferi düşünüyoruz
Montero'ya teklif gelirse değerlendiririz.
Koray Günter düşündüğümüz bir oyuncu