Beşiktaş'a dünyaca ünlü yıldız! Transfer için Atiba Hutchinson ve Wout Weghorst devrede

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, yeni sezon transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda hücum hattına takviye yapmak için harekete geçmişti. Temaslarını sürdüren Kartal'ın gündemine dünyaca ünlü bir yıldız geldi. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği flaş isim için Atiba Hutchinson ve Wout Weghorst da devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2022- 15:35