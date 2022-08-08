Beşiktaş'ta, Kayserispor maçının ardından gözler transfer çevrildi.
TRANSFER HABERİ: Fransız basını duyurdu! Beşiktaş ve Jason Denayer...
Beşiktaş'ta, Süper Lig'in ilk haftasında alınan Kayserispor galibiyetinin ardından gözler yeniden transfere çevrildi. Siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda stoper takviyesi yapmayı hedefliyor. Kartal, bonservisi elinde olan Jason Denayer'i tekrardan gündemine aldı. İşte Fransız basınının duyurduğu flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda savunma hattına takviye yapma kararı aldı.
Kartal'da, defans bölgesi için en önemli adaylardan biri Jason Denayer.