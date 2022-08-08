Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaştı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Kaan Ayhan'a Gedson Fernandes taktiği!
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 ile geçen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah beyazlılar, kadrosunu kaliteli bir stoperle güçlendirmeyi hedefliyor. Kartal'da listenin ilk sırasında Kaan Ayhan var. Beşiktaş, milli stoperin transferinde Gedson Fernandes taktiği uygulayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaştı.
Mücadele Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sonuçkandı.
Kartal'a galibiyeti getiren gol Ghezzal'dan gelirken, stoper yetersizliği gol yenmemesine rağmen ortaya çıktı.