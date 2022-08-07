Süper Lig'de sezona Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'a Mert Çetin'de kötü haber! İşte yeni takımı...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekibin gündemindeki isimlerden birisi de Mert Çetin'di. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Kayserispor'da tamamlayan milli oyuncunun yeni adresi belli oldu. İşte ayrıntılar...
Kayserispor maçında orta sahada yaratıcılık anlamında eksikleri göze çarpan siyah-beyazlılarda ilk hedef bu bölgeye takviye yapmak...
Teknik direktör Valerien Ismael, orta saha dışında savunmaya da takviye istiyor.