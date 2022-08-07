BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'a Mert Çetin'de kötü haber! İşte yeni takımı...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekibin gündemindeki isimlerden birisi de Mert Çetin'di. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Kayserispor'da tamamlayan milli oyuncunun yeni adresi belli oldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2022- 10:34