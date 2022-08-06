Transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri dahil eden Beşiktaş, sürpriz bir ismin peşine daha düştü.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan gurbetçi hamlesi! Emirhan İlkhan'ın yerine Levin Öztunalı
Transfer döneminin kapanmasına yaklaşık 1 ay kala Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılarda Emirhan İlkhan sürpriz bir şekilde ayrılıp Torino'ya giderken, Kara Kartal genç oyuncunun yerini Union Berlin'de forma giyen Levin Öztunalı'yla doldurmak istiyor. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Bundesliga'da Union Berlin forması giyen Levin Öztunalı'yı gündemine alan Beşiktaş yönetimi, oyuncu tarafıyla görüşmelere başladı.
Emirhan İlkhan'ın yerine bu bölgede arayışa geçen Kartal, Kerem Atakan Kesgin'den sonra 26 yaşındaki gurbetçi futbolcuyla da anlaşma zemini arıyor.