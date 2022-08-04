Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş'ta Mert Çetin harekatı! İşte sunulacak teklif
Süper Lig'de mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş'ta savunma için öne çıkan isim Mert Çetin oldu. İşte siyah-beyazlıların Mert için sunacak olduğu teklif ve detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)
Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren siyah-beyazlılari stoper hattına bir takviye daha yapmak istiyor.
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda arayışlar sürerken, flaş bir iddia gündeme geldi.