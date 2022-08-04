Beşiktaş'ta Mert Çetin harekatı! İşte sunulacak teklif

Süper Lig'de mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş'ta savunma için öne çıkan isim Mert Çetin oldu. İşte siyah-beyazlıların Mert için sunacak olduğu teklif ve detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2022- 10:06