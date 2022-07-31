Bordeaux ile sözleşmesi sona eren ve Fransız ekibinden ayrılan Marcelo'nun yeni takımı belli oldu. Avustralya Ligi takımlarından Western Sydney Wanderers, Brezilyalı stoperle 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

MARCELO'NUN KARİYERİ

Futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Santos'ta başlayan Marcelo, sonrasında sırasıyla Wisla Krakow, PSV Eindhoven, Hannover formaları giydi. 2015/16 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı stoper 2017/18 sezonunda Beşiktaş'tan Lyon'a gitti. Lyon'dan bu yılın başında ayrılan Marcelo, ara transfer döneminde Bordeaux ile anlaşmış ve sezonu burada tamamlamıştı.