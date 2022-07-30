Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, transfer süreciyle ilgili açıklama yaptı. Emirhan, "haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, "haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum" dedi.

Emirhan İlkhan, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Süreç sonunda transferi olup ya da olmayacağını bilmediğini belirten Emirhan, "Yurt dışına transfer hakkında dün akşam itibarıyla basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyuyorum. Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

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