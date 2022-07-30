Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Sampdoria ile evinde 1-1 berabere kaldı. İtalyan temsilcisi Sabiri ile 1-0 öne geçti. Kara Kartal ikinci yarıda Hollandalı golcüsü Weghorst ile beraberliği sağladı. Müsabaka bu sonuçla sona erdi.

ISMAEL MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Maçtan sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Her zamanki gibi atmosfer harikaydı. Bu sevgi ve tutkuyu yaşamak kıymetli. İyi başladık. Hazırız. Kayserispor maçına da 1 haftalık hazırlanma süremiz var. Sezon başı böyledir. Her şeyi denersiniz. Biz de denedik. İspanya'daki maçlar bende bir endişe yaratmadı. 45'e yakın sıcaklık vardı. Rakibi nasıl baskı altına alırız sorusunu sorduk. Ön tarafa bir adam fazla koymak için arkadan bir adam aldık. Tüm sistemleri uygulayabilecek durumdayız."

"ŞOK ETKİSİ YARATTI"

Valerien Ismael, Torino'nun istediği Emirhan İlkhan hakkında konuştu. Ismael, "Emirhan'ın durumu bir şok etkisi yarattı. Daha yeni sözleşme imzaladı. Daha transfer durumu net değil. Biz de Beşiktaşız. Tüm şartlar konuşturulur. Oyuncu şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu ve Beşiktaş formasını gururla terletmesi gerekiyor."

Fransız çalıştırıcı sözlerini "Çok iyi bir sezon başı geçirdik. Taraftarımızın anlamasını istediğim şeyler var. Kampın ortalarında yorgunluk belirgindi. Henüz yüzde yüz değiliz ama başlangıcı yapacak durumdayız. Rakibi baskı altına alabilecek güce sahiptik. Bugün 5 gol de atabilirdik." şeklinde sonlandırdı.