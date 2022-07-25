Rıdvan Yılmaz'ın transferi sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Callum Styles olmuştu. Teknik direktör Valerien İsmael'in eski öğrencisi olan ve İngiltere 3. lig ekibi FC Barnsley'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcu için bu hafta teklif yapılacağı kaydedildi. Hatta sözleşmesi 2023'te bitecek futbolcu için 2.5 milyon euro civarında bir rakam önerileceği bilgisi de paylaşıldı. Macar futbolcu ile ilk teması kuranın ise Valerien İsmael olduğu bildirildi.

RIDVAN YILMAZ ÖRNEĞİ

Fotomaç'ın haberine göre Fransız teknik adamın, 1.67 boyundaki futbolcu ile görüşüp takımda görmek istediğini, Beşiktaş'ın gelişimi için uygun bir kulüp olduğunu ve Rıdvan Yılmaz'ı örnek gösterdiği belirtildi. 3. ligde bir takımda forma giymektense üst liglerde oynamak istediğini söyleyen Callum Styles'ın ise dünden razı olduğu kaydedildi. Oyuncuyu bağlayan Beşiktaş yönetimi, artık kulüp bazında işi bitirmeye çalışacak. Asıl mevkisi merkez orta saha olmasına rağmen sol bek olarak da görev yapan Callum Styles açıkta da oynayabiliyor.