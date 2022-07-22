Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'a transfer oluyor. Siyah beyazlı ekip, 6,5 milyon euro ve sonraki satıştan pay karşılığında Glasgow Rangers ile anlaşmaya vardı.

Son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt'a transferi iptal olan Rıdvan Yılmaz'ın geleceği belirsizliğini koruyordu. Genç sol bek için talip olan Glasgow Rangers'ın bonuslar dahil 6,5 milyon euro ve sonraki satıştan 20 paylık teklifi kabul edildi. Rıdvan Yılmaz'ın kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

ÖDEME PLANI DETAYLARI KONUŞULUYOR!

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Rıdvan Yılmaz'ın transfer sürecini aktardı. Sercan Dikme, "Beşiktaş ve Rangers anlaşma sağladı. 6,5 Milyon Euro toplam paketten ve sonraki satıştan yüzde 20 pay olacak şekilde anlaşıldı. Resmi imzaların atılması bekleniyor. Ödeme planı detayları görüşülüyor." ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ ONAYINDA GÖRÜŞMELER SAĞLANDI!

Sercan Dikme, "Rıdvan Yılmaz gelen bütün tekliflerde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin izni dahilinde görüşmeler gerçekleştirdi. Rıdvan 5 yıllık kontrat yapacak. Rıdvan 1 milyon euro civarında bir para kazanacak." ifadeleriyle detayları açıkladı.