BEŞİKTAŞ VIKTORIA PLZEN MAÇI İZLE - CANLI | Beşiktaş - Viktoria Plzen hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ VIKTORIA PLZEN MAÇI İZLE - CANLI | Beşiktaş - Viktoria Plzen hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gedson Fernandes, Weghorst, Muleka gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Werder Bremen ile ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrılan Kartal, 2. hazırlık maçında Viktoria Plzen ile oynayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Viktoria Plzen hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022- 10:00