Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferde flaş bir iddia ortaya çıktı. Beşiktaş ve Galatasaray 8 yıl sonra Manchester United'dan ayrılan Juan Mata için temaslara başladı. Ayrıca İspanyol oyuncu için Leeds United'ın da ilgisi var. İşte son detaylar...

İngiliz Footbal İnsider'da yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre Türkiye'deki ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş için ilginç bir transfer iddiasında bulundu. 8 yıl sonra Manchester United'dan ayrılan Juan Mata ile Galatasaray ve Beşiktaş ilgilendiğini duyurdu. Leeds United'ın da 34 yaşındaki oyuncuya talip olduğu dile getirildi. Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki 10 numaranın kariyeriyle ilgili kararı kısa bir süre içinde vermesi bekleniyor. Galatasaray ve Beşiktaş tecrübeli oyuncudan gelecek yanıta göre bir hamle yapacak.

277 MAÇ 50 GOL 64 ASİST

Mata, Manchester United ve Chelsea forması giydiği süre boyunca Premier Lig'de 277 maçta boy gösterdi. Bu maçlarda 50 gol attı ve 64 asist yaptı. 2014 yılından bu yana formasını giydiği Manchester United'dan sözleşmesinin bitimi ile ayrılan Mata, geçtiğimiz sezon 12 maçta forma giymişti. Eski İspanyol milli futbolcu, kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, FA Kupası ve Avrupa Ligi'ni kazandı.



72 MİLYON EUROLUK SATIŞ

Real Madrid'in U17 ve U19 takımlarında forma giyen başarılı oyuncu, 2011 yılında Valencia'dan İngiliz ekibi Chelsea'ye tam 27 milyon euroya gitti. Chelsea, başarılı oyuncuyu 2014 yılında Manchester United'a 45 milyon euro karşılığında sattı. Juan Mata'nın transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 2.5 milyon euro. Başarılı oyuncunun 2013 yılında piyasa değeri ise 45 milyon euroydu.