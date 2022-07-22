Beşiktaş yeni sezon çalışmalarına İspanya'da devam ediyor. Diğer yandan transfer harekatını sürdüren Kara Kartal kanat bölgesine kitlenmiş durumda. İspanyol basını siyah beyazlı takım için bombayı patlattı. Yapılan habere göre Beşiktaş, Bordeaux'dan Alberth Elis ile ilgileniyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Forvet ve stoper takviyesini çözdükten sonra kanat takviyesi için kolları sıvayan Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddianın kaynağı İspanyol basını olurken, Beşiktaş'la flört ettirilen isimse Bodreaux'nun Honduraslı futbolcusu Alberth Elis oldu. Fotomaç'ın haberine göre İspanyollar, Bordeaux'nun mali kriz nedeniyle oyuncuyu elden çıkarmak zorunda olduğunu belirterek Elis'e talip olan Beşiktaş'a olumlu cevap vereceğini yazdı. Fransız ekibinin 1 Temmuz'da 6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği, Beşiktaş'ın da en ciddi aday olduğu kaydedildi.

GEÇEN SEZON DA KİRALIK GİTTİ

Haberde "Bordeaux, kadrosuna kattığı Elis'i kiralamak zorunda. Değişen mali şartlar onları bu karara zorluyor. Elis'i isteyen Beşiktaş'a kiralanması hem Bordeaux'nun hem de Türk ekibinin işine yarayabilir. Çünkü Beşiktaş da kanat arayışında" ifadeleri kullanıldı. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen solda da görev yapabilen 1.80 boyundaki futbolcu, forvette de görev yapabiliyor. Alberth Elis geçen sezonu Bordeaux'da kiralık olarak geçirmiş ardından Fransız ekibi, Portekiz takımı Boavista'dan oyuncunun bonservisini almıştı. Elis Bordeaux'da 21 maçta 9 gol, 1 asist üretti.

KARİYERİNDE 169 MAÇ 55 GOL

Daha önce Monterrey, Olimpia, Houston Dynamo gibi takımlarda forma giyen Elis, kulüp kariyerinde çıktığı 169 resmi karşılaşmada 55 gol, 35 asist üretti. 3 kez kırmızı kart gördü. Milli takımda da 12 gol attı.