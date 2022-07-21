BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice Ersin Destanoğlu için kararlı

Beşiktaş'ta sergilediği futbolla birçok takımın radarına giren Ersin Destanoğlu için Fransız ekibi Nice devreye girdi. Daha önce birkaç defa da adı Avrupa takımlarıyla anılan Ersin için Nice bu defa transferi bitirmekte kararlı. İşte detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2022- 06:40