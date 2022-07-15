BEŞİKTAŞ MAINZ 05 MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Mainz 05 hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Mainz 05 maçı saat kaçta?

Gedson, Cenk, Saiss, Weghorst ve Muleka gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Werder Bremen ve Viktoria Plzen ile ilk hazırlık maçı yapan Kartal, 3. hazırlık maçında Mainz 05 ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Mainz 05 hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Mainz 05 maçı saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2022- 16:30 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022- 16:30